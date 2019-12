Tpl Roma: Atac, nel 2019 più che dimezzati casi incendi bus

- "In relazione a notizie di stampa, che riportano alcuni dati circa il fenomeno dei principi di incendio sui bus, mescolando impropriamente episodi di fumosità provocati da guasti ed episodi di attivazione degli estintori automatici con incendi propriamente detti, Atac precisa che nel 2019 i casi di vetture interessate da fiamme sono stati in tutto 22". Così, in una nota, Atac. "In particolare - spiega Atac - 14 di questi casi sono risultati distruttivi. Negli altri 8 episodi le vetture sono state recuperate al servizio. Nel 2018, fra incendi distruttivi e non distruttivi, erano stati registrati 49 casi. Ciò significa che nel 2019 i casi si sono più che dimezzati rispetto all'anno scorso, grazie al notevole sforzo profuso dall'azienda, a partire dal 2018, sul versante degli investimenti in manutenzioni e da ultimo al progressivo rinnovo del parco mezzi". (Com)