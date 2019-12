Usa-Messico: Washington lavora ad accordo doganale per eliminare contrabbando di armi e droga

- Gli Stati Uniti stanno cercando modi per cooperare con il Messico lungo il confine per frenare i flussi illeciti di armi, droghe e denaro: lo ha detto l'ambasciatore americano in Messico Christopher Landau, parlando dopo quello che ha definito un fruttuoso incontro con alcuni funzionari del ministero delle Finanze messicano. Landau ha dichiarato che il procuratore generale degli Stati Uniti William Barr visiterà il Messico il mese prossimo per discutere di come rafforzare la cooperazione. "Insieme possiamo controllare ciò che entra in Messico e anche ciò che dal il Messico arriva negli Stati Uniti", ha detto Landau. (Mec)