Georgia: Ossezia del Sud, liberato medico Gaprindashvili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La liberazione del dottore georgiano Vazha Gaprindashvili rafforza la speranza per il futuro: questo il commento della presidente della Georgia, Salome Zurabishvili, alla notizia diffusa questa mattina della fine della detenzione per il medico arrestato dalle autorità della regione occupata di Tskhinvali, nota anche come Ossezia del Sud. Secondo quanto riportato dalla stampa di Tbilisi, il medico si trova ora al sicuro ed in buone condizioni di salute in un territorio sotto il controllo delle autorità georgiane. "Abbiamo una grande notizia alla vigilia del nuovo anno e siamo molto emozionati. Congratulazioni a tutti per la liberazione di Vazha Gaprindashvili, congratulazioni alla sua famiglia, agli amici e a tutta la Georgia", ha dichiarato il capo dello Stato. Anche il ministro degli Esteri, Davit Zalkaliani, ha elogiato gli "sforzi senza sosta" da parte delle autorità di Tbilisi per la liberazione del medico. "Voglio ringraziare ancora una volta la comunità internazionale, i nostri paesi partner e le organizzazioni internazionali, che hanno dimostrato un'attenzione ed una forza senza precedenti per ottenere la liberazione del dottore dalla detenzione illegale", ha dichiarato il capo della diplomazia georgiana auspicando anche una soluzione per i problemi umanitari che quotidianamente affronta la popolazione nelle aree occupate del paese caucasico. (segue) (Res)