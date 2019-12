Georgia: Ossezia del Sud, liberato medico Gaprindashvili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La liberazione di Gaprindashvili avviene dopo che lo scorso 20 dicembre le autorità di Tskhinvali hanno condannato il medico georgiano a un anno e nove mesi di reclusione. “La detenzione di Vazha Gaprindashvili rientra nella politica illegale e il regime di occupazione ne è pienamente responsabile. Questa decisione, ancora una volta, dimostra le violazioni fondamentali dei diritti umani nella regione occupata e la fragile situazione della sicurezza sul campo. Il Servizio di sicurezza statale continuerà i suoi sforzi per garantire il rilascio di Vazha Gaprindashvili e per informare le organizzazioni internazionali e i paesi partner della Georgia su questa decisione illegale”, riferivano in una nota le autorità di Tbilisi. Gaprindashvili, di professione medico, è stato arrestato e accusato di "attraversare illegalmente il confine" lo scorso 9 novembre. Il dottore è stato condannato lo scorso 15 novembre a due mesi di detenzione dal tribunale distrettuale di Leningori (Akhalgori). Da quel momento le autorità georgiane sono state impegnate in una campagna volta a ottenerne la liberazione che ha coinvolto anche la comunità internazionale. (Res)