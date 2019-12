Emirati: Autorità telecomunicazioni su Totok, impiegati standard rigorosi su tutte le applicazioni

- L’Autorità di regolamentazione delle telecomunicazioni (Tra) degli Emirati Arabi Uniti ha commentato in un comunicato stampa le recenti accuse e preoccupazione sulla privacy degli utenti di applicazioni di telecomunicazione accreditate nel paese, in particolare Totok. "Il Tra afferma che le normative sulle telecomunicazioni degli Emirati Arabi Uniti comprendono leggi sulla sicurezza delle informazioni che vietano qualsiasi tipo di violazione dei dati e intercettazione illegale”, si legge nella nota. “Il Tra – continua la nota - impone standard rigorosi per proteggere la privacy degli utenti, che sono conformi agli standard internazionali. Gli standard sono rigorosamente sviluppati in tutte le applicazioni di telecomunicazione certificate, incluso Totok, negli Emirati”. Nel comunicato stampa, il Tra ribadisce che tutte le applicazioni di telecomunicazioni certificate negli Emirati Arabi Uniti sono conformi a questi standard e vengono applicati. L’Autorità ha aggiunto che garantisce la conformità di tutti i giocatori, precisando che lavora a stretto contatto con le organizzazioni internazionali per proteggere la privacy degli utenti. "Gli Emirati Arabi Uniti sono impegnati a promuovere un ambiente imprenditoriale che incoraggi gli innovatori e gli imprenditori a prosperare in più settori. Il paese sta inoltre adottando le ultime tecnologie, come il 5G per telefoni cellulari, Blockchain, Internet of Things e applicazioni di intelligenza artificiale", si legge nella nota. La dichiarazione della Tra giunge a seguito dei recenti rapporti secondo cui ToTok era stato rimosso da Google Play e dall'App Store di Apple. Il problema è stato segnalato per la prima volta il 21 dicembre, dopo che un utente di Twitter di Dubai aveva dichiarato di non essere riuscito ad individuare l’applicazione ToTok sull'App Store di Apple. Successivamente, la questione è diventata oggetto di un acceso dibattito sui social media.(Res)