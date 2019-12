Viterbo: Panunzi (Pd), da Regione Lazio oltre 500mila euro per la loggia Palazzo dei Papi e pavimento del Duomo

- Dalla Regione Lazio oltre 500mila euro per il recupero della loggia di Palazzo dei Papi e del pavimento del Duomo di Viterbo. Il vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori, il vice presidente della X commissione Enrico Panunzi e l'assessore regionale alle politiche sociali e welfare Alessandra Troncarelli lo hanno comunicato al vescovo della Diocesi di Viterbo Lino Fumagalli, in un incontro che si è svolto lo scorso 23 dicembre. "Quando ho posto all'attenzione il problema in Regione si è cercato di trovare una soluzione che è arrivata in tempi rapidi e per la quale ringrazio il presidente Nicola Zingaretti – spiega il consigliere regionale del Pd Panunzi - E un grande merito va al vice presidente Leodori che ha portato avanti questa istanza fino a raggiungere l'obiettivo. Reperire le risorse necessarie per poter realizzare l'intervento. A gennaio la Regione Lazio firmerà una convenzione con la Diocesi di Viterbo per lo sblocco dei fondi che saranno erogati in due tranche. La prima nel 2020, la seconda nel 2021. Occorre solo aspettare i tempi amministrativi per dare il via libera a questo importante intervento di recupero sul complesso monumentale, simbolo della città di Viterbo. Un bene architettonico da preservare, perché possa essere ammirato anche dalle generazioni future. Da parte mia continuerò a seguire da vicino l'evolversi della situazione". (Com)