Torino: mancano le autorizzazioni, sequestrato autolavaggio in via Pollenzo

- Ieri, venerdì 27 dicembre, gli Agenti del Reparto Polizia Commerciale della Polizia Municipale sono intervenuti in via Pollenzo, a Torino, dove hanno effettuato una ispezione in un autolavaggio. Viste le condizioni dell'attività, che si presentavano precarie e insicure, è stato sanzionato chi stava sostituendo il titolare per attività di autolavaggio senza autorizzazione sanitaria e senza autorizzazione allo scarico. E' stato effettuato il sequestro amministrativo dell'autolavaggio e richiesto l'intervento di Spresal. (Rpi)