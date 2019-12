Nord Macedonia: premier uscente Zaev incontra leader opposizione, focus su governo di transizione (2)

- "La sostanza delle politiche ha un impatto diretto sui nostri elettori. Sono convinto di poter ottenere un nuovo mandato in quanto le nostre politiche sono incentrate sullo Stato", ha dichiarato Zaev. La mancata apertura dei negoziati di adesione all’Unione europea per la Macedonia del Nord e l’Albania, lo scorso ottobre, rischia di provocare un terremoto politico a Skopje. Il premier macedone Zaev ha acconsentito alla formazione di un governo di transizione incaricato di portare il paese balcanico a nuove elezioni anticipate da tenere il 12 aprile 2020. L’annuncio del voto anticipato è stato dato dallo stesso Zaev in conferenza stampa, dopo l’incontro urgente convocato dal capo dello Stato Stevo Pendarovski con i rappresentanti di tutti i partiti parlamentari. (segue) (Mas)