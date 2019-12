Nord Macedonia: premier uscente Zaev incontra leader opposizione, focus su governo di transizione (4)

- Considerando la delicata situazione politica macedone, il ritorno alle urne è stato quindi una strada obbligata, in quanto da mesi l’opposizione punta al voto anticipato per bloccare l'ascesa dei socialdemocratici e invertire una tendenza che li vede gradualmente ai margini del dibattito politico. Appare difficile pensare che, in caso di un ritorno al potere, il Vmro-Dpmne possa tornare indietro sulla disputa del nome, ma questo oggi sembra uno scenario non del tutto escludibile. Un sondaggio dell'istituto Europe Elects, condotto a settembre, evidenzia che il Vmro-Dpmne sarebbe primo partito al 42,6 per cento dei consensi; mentre i socialdemocratici di Zaev sarebbero secondi al 36,6 per cento. Dopo la delusione del mancato avvio dei negoziati di adesione Ue è plausibile pensare ad un ulteriore aumento dei consensi per il maggiore partito di opposizione. (Mas)