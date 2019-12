Montenegro: parlamentari dell'opposizione arrestati avviano sciopero della fame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari dell'opposizione arrestati ieri in Montenegro, dopo le proteste contro l'approvazione della nuova legge sulla libertà religiosa, hanno avviato uno sciopero della fame. Lo ha annunciato il Fronte democratico, il loro schieramento politico che si batte in questi giorni contro la controversa legge che, secondo l'opposizione filo serba, punterebbe a privare la Chiesa ortodossa delle sue proprietà in Montenegro. I deputati Andrija Mandic e Milun Zogovic sono stati arrestati per 72 ore: "I due hanno dichiarato lo sciopero della fame fino a quando non cesseranno gli abusi da parte dei membri del Partito democratico dei socialisti al governo e da parte della Procura", ha fatto sapere un altro esponente del Fronte democratico, Slaven Radulovic. Secondo quanto riportato in precedenza dalla stampa di Podgorica, tre dei 17 deputati del Fronte democratico arrestati ieri mattina rimarranno in carcere dopo che è stato confermato lo stato di fermo nei loro confronti, mentre gli altri sono stati rilasciati. La direzione della polizia ha comunicato che sono stati trattenuti Milun Zogovic, Andrija Mandic e Milan Knezevic e che "il procuratore di stato è stato informato degli eventi". (segue) (Mop)