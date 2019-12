Vietnam: ex ministro Informazione Nguyen Bac Son condannato all'ergastolo per corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale del Vietnam ha condannato oggi all'ergastolo l'ex ministro dell'Informazione Nguyen Bac Son dopo averlo dichiarato colpevole di aver ricevuto 3 milioni di dollari in tangenti in relazione a un controverso accordo con la società di telecomunicazioni statale MobiFone. Nguyen Bac Son ha ricevuto i soldi per facilitare un accordo in cui MobiFone ha pagato in eccesso per una quota del 95 per cento di un fornitore di televisione a pagamento in perdita, ha reso noto il ministero della Pubblica Sicurezza. La corte ha anche condannato un altro ex ministro dell'Informazione, Truong Minh Tuan, a 14 anni di prigione, accusato di cattiva gestione economica e di aver preso tangenti nello stesso caso. MobiFone, uno dei tre principali gestori di telefonia mobile del Vietnam su abbonamento, ha acquistato la partecipazione in Audio Visual Global JSC per 383,7 milioni di dollari alla fine del 2015. (Fim)