Somalia: oltre 90 vittime dopo esplosione a Mogadiscio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono almeno 90 le vittime della forte esplosione avvenuta questa mattina nella capitale della Somalia, Mogadiscio. Secondo quanto riferisce la stampa locale, l'esplosione sarebbe avvenuta davanti ad un ufficio per la raccolta delle imposte per mezzo di un autobomba. "Sono stato informato che il bilancio delle vittime si attesta ad oltre 90 persone, di cui 17 agenti della polizia, 73 civili, e quattro stranieri", ha dichiarato tramite Twitter il parlamentare somalo Abdirizak Mohamed, il quale ha parlato di "un atto barbarico". In precedenza la stampa locale ha parlato di quattro ingegneri turchi deceduti nell'esplosione di questa mattina a Mogadiscio. (Res)