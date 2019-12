Capodanno: Coldiretti, il cenone sarà in agriturismo per 260 mila italiani

- Saranno oltre 260 mila gli italiani che, per Capodanno, si riuniranno a tavola negli agriturismi italiani spinti dalla tendenza crescente a ricercare la buona tavola, ma anche la tranquillità lontano dalle preoccupazioni e dal caos delle città. E’ quanto stima la Coldiretti sulla base delle indicazioni degli agriturismi di Campagna Amica calcolate sulle prenotazioni. Si registra – sottolinea la Coldiretti - un aumento dei giovani che trascorreranno la notte più lunga dell’anno nella tranquillità delle campagne facendosi tentare dalle golosità gastronomiche tradizionali presenti sulle tavole imbandite degli agriturismi senza farsi sconvolgere dalle chiassose feste in piazza e dalle lunghe serate delle discoteche. La riscoperta della natura, ma soprattutto della voglia di stare insieme per comunicare, che il silenzio della campagna a tavola certamente favorisce, sembrano essere dunque – sostiene la Coldiretti – apprezzati anche dalle giovani generazioni che spesso in piccoli gruppi di amici scelgono gli agriturismi, che hanno adeguato la propria offerta alle nuove esigenze. (segue) (Rin)