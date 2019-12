Capodanno: Coldiretti, il cenone sarà in agriturismo per 260 mila italiani (2)

- La capacità di mantenere inalterate le tradizioni enogastronomiche nel tempo è - continua Coldiretti - la qualità più apprezzata dagli ospiti degli agriturismi, ma aumenta anche la domanda di servizi innovativi per sportivi, nostalgici, curiosi e ambientalisti. La tendenza è verso la prenotazione last minute, ma per scegliere il consiglio della Coldiretti è quello di preferire aziende accreditate da associazioni e di rivolgersi su internet a siti specializzati senza dimenticare il passaparola tra parenti e amici che, per le vacanze in campagna, è sempre molto affidabile. L’Italia - ricorda la Coldiretti - può contare su una offerta capillare diffusa lungo tutta la penisola con oltre 23 mila aziende agricole autorizzate all’esercizio dell’agriturismo che sono in grado di offrire un potenziale di più di 253 mila posti letto e quasi 442 mila coperti per il ristoro, oltre a 11.700 mila piazzole per l’agricampeggio e a oltre 1500 attività di fattoria didattica per i più piccoli. Con gli arrivi di fine anno - conclude la Coldiretti - le presenze complessive dei clienti negli agriturismi nel 2019 dovrebbero raggiungere la cifra record di oltre 13 milioni nel 2019. (Rin)