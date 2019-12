Roma: Raggi, con nuovo regolamento centro storico libero da bus turistici e vie vivibile e decorose

- "Vi ricordate quando le strade del centro storico di Roma erano piene di bus turistici? Bene, dal 2019 il cuore della nostra città è off-limits ai torpedoni. Pensate che nel 2018 all’interno della ztl ne sono entrati in media 400 al giorno. Questo significa quasi 150mila in un anno. Nel 2019, invece, sono stati autorizzati all’accesso poco più di mille in tutto. Insomma mille contro 150mila! Un ottimo risultato che abbiamo raggiunto grazie al regolamento entrato in vigore a gennaio scorso". Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Roma, Virginia Raggi. "Abbiamo intensificato i controlli per accertarci che il regolamento venga rispettato - aggiunge Raggi - da inizio anno la Polizia locale ha elevato più di 22mila multe per chi, senza autorizzazione, ha percorso le corsie preferenziali, ha transitato nella ztl vam o ha effettuato l’accesso nel centro storico. Grazie al regolamento, le vie del centro di Roma sono finalmente più decorose, vivibili e libere da traffico e smog". (Rer)