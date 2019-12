Business news: Romania, cresce acquisto auto ecologiche di quasi il 50 per cento nei primi undici mesi dell'anno

- Il numero delle auto ecologiche acquistate dai romeni nei primi undici mesi dell'anno è aumentato di quasi il 50 per cento rispetto allo stesso periodo del 2018, superando le seimila unità. Lo rilevano i dati resi pubblici dall'Associazione dei produttori e degli importatori di automobili di Romania (Apia). Le macchine ecologiche rappresentano il 3,8 per cento del numero totale dei mezzi venduti sul mercato interno, mentre nei primi undici mesi dell'anno scorso rappresentavano il 2,8 per cento. I dati dall'Apia rilevano, inoltre, che la maggior parte delle automobili a basso impatto ambientale sono ibride (hanno almeno due sistemi di propulsione). (Rob)