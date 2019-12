Business news: Serbia, Nova Ljubljanska banka fa offerta migliore per Komercijalna banka

- L'istituto di credito sloveno Nova Ljubljanska banka (Nlb) ha presentato l'offerta migliore per l'acquisto delle azioni pubbliche della serba Komercijalna banka: lo rende noto il ministero delle Finanze della Serbia in un comunicato, precisando che la commissione di gara istituita dal dicastero ha terminato l'esame di tutte le offerte presentate. In linea con i termini di legge, prosegue il comunicato, le autorità serbe avvieranno le trattative con l'istituto sloveno per arrivare ad un accordo di compravendita. Erano tre le offerte valide fra quelle presentate nell'ambito della gara aperta dal governo della Serbia per la vendita della maggioranza delle azioni dell'istituto di credito Komercijalna banka: lo riferiva lo scorso 17 dicembre l'emittente "N1", precisando che la commissione di gara ha escluso le altre pervenute perché incomplete nella documentazione richiesta. Le offerte valide erano quelle presentate dall'austriaca Raiffeisen Bank, dalla serba Aik e dalla slovena Nlb. (Seb)