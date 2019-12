Business news: premier russo Medvedev, Nord Stream 2 sarà ultimato nonostante sanzioni Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione del gasdotto Nord Stream 2 sarà completata nonostante le sanzioni statunitensi. Lo ha dichiarato il primo ministro della Federazione Russa, Dmitrij Medvedev. “Il progetto sarà ultimato, non vi è alcun dubbio a riguardo”, ha detto il premier parlando con i giornalisti, aggiungendo che “al massimo ci sarà qualche lieve ritardo”. “Si tratta di una questione di mesi in ogni caso: non ci sono problemi di rilievo, soprattutto alla luce dell’accordo con l’Ucraina sul transito di gas naturale”, ha aggiunto. Il presidente statunitense Donald Trump ha promulgato la legge di bilancio per il settore della Difesa, per un valore complessivo di 738 miliardi di dollari. Il National Defense Authorization Act degli Stati Uniti include sanzioni contro il progetto di gasdotto Nord Stream 2, quello del Turkish Stream, contro la Turchia e la Siria, oltre ad altre misure. Nel documento è inoltre prevista l'istituzione delle nuove Forze aerospaziali nell'esercito Usa. Le sanzioni al Nord Stream 2 erano state criticate dal governo tedesco, alla luce dell'esito dei negoziati sul transito del gas fra Russia e Ucraina. (Rum)