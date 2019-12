Business news: Serbia, premier smentisce presunte richieste Fmi su aumento tariffe elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) non ha inviato alcuna richiesta al governo della Serbia per un aumento del costo dell'energia elettrica entro la metà del 2020. Lo ha dichiarato la premier serba Ana Brnabic parlando con i giornalisti dalla località di Vrnjacka Banja, aggiungendo che il costo dell'energia elettrica in Serbia è attualmente il più basso d'Europa. “Il governo ha deciso di evitare ulteriori aumenti per tutelare la pace sociale, e per questo l’Ente statale per l’energia elettrica (Eps) non ha abbastanza entrate: al momento questa è la nostra politica, e ci impegneremo a mantenerla finché non riusciremo a rafforzare i salari in maniera significativa”, ha detto la premier. Nei giorni scorsi, il Fmi ha valutato positivamente il processo di attuazione dell’accordo raggiunto con la Serbia a luglio del 2018: il parere è stato espresso senza la convocazione di una riunione formale della commissione dei direttori esecutivi, dal momento che una discussione sui risultati non è stata ritenuta necessaria. L'accordo, denominato Strumento per il coordinamento delle politiche (Policy coordination instrument – Pci), consiste in un programma non finanziario per il sostegno alle riforme aperto a tutti i membri del Fondo, atto a catalizzare finanziamenti da diverse fonti. (Seb)