Business news: Azerbaigian-Russia: interscambio aumentato del 23 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'interscambio commerciale tra Azerbaigian e Russia è aumentato del 23 per cento nei primi dieci mesi del 2019 su base annua: lo ha dichiarato il vicepremier azerbaigiano Shahin Mustafayev, nella cerimonia per l'apertura del ponte sul fiume Samur, al confine tra i due paesi. Mustafayev ha fatto notare che il nuovo ponte crea ulteriori opportunità per rafforzare l'interscambio commerciale tra Russia e Azerbaigian e per attuare progetti internazionali. Il volume delle merci trasportate lungo la rotta nord sud, ha spiegato il vicepremier, è aumentato del 60 per cento nei primi dieci mesi del 2019; mentre lungo la rotta nord ovest l'aumento è stato del 53 per cento. La dinamica positiva nei rapporti economici bilaterali tra Baku e Mosca, secondo il vicepremier azerbaigiano, è stata anche apprezzata dai presidenti dei due paesi nel loro ultimo incontro ad ottobre. (Res)