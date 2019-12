Business news: ministro Ambiente serbo, misure contro inquinamento per 2,4 miliardi euro

- Il piano anti inquinamento delle autorità della Serbia prevede delle misure con un impatto finanziario pari a 2,4 miliardi di euro: lo ha detto il ministro dell'Ambiente serbo, Goran Trivan, all'emittente "Radio Beograd 1". Secondo il ministro, le misure sono in particolare concentrate sulla diminuzione delle automobili inquinanti. A partire da gennaio, ha detto Trivan, il ministero condurrà delle ispezioni per verificare se i comuni hanno messo in atto i piani a breve e a lungo termine stabiliti per la diminuzione dell'inquinamento dell'aria. Entro la fine del 2021, ha concluso Trivan, verrà vietata del tutto l'importazione di autovetture inquinanti in Serbia. (Seb)