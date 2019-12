Business news: Slovenia, società autostrade dà via libera a turca Cengiz per appalto galleria Karavanke

- Il Consiglio di supervisione della società slovena per le autostrade (Dars) ha approvato la procedura relativa alla selezione della società turca Cengiz per l'affidamento dei lavori sulla galleria di Karavanke, al confine tra Slovenia e Austria. Eventuali reclami, hanno precisato dalla Dars, potranno essere presentati entro otto giorni lavorativi, ma anche in questo caso l'aspettativa rimane quella di avviare i lavori sul progetto infrastrutturale entro il marzo del 2020. L'annuncio dell'affidamento dell'appalto alla società turca Cengiz è stato dato lo scorso 3 dicembre. Lo scorso settembre la società slovena per le autostrade aveva selezionato tre offerte nell'ambito della gara d'appalto per i lavori di ampliamento della galleria di Karavanke, al confine tra Slovenia e Austria. Le tre offerte precedentemente selezionate sono state quella della società turca Cengiz, che avrebbe presentato l'offerta più bassa (99,6 milioni di euro), quella del consorzio tra le società slovene Kolektor Cgp, Riko e la turca Yapi Merkezijem (121 milioni di euro) e dell'altro consorzio Implenia Austria, con Implenia Svizzera e la slovena Cgp Novo mesto (121,5 milioni di euro). Escluse altre due offerte: quella della greca J&P Avax e quella del consorzio tra la slovena Gorenjska e la ceca Metrostav. (segue) (Lus)