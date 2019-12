Business news: ministro Esteri ucraino, difesi nostri interessi in negoziati su gas con Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha saputo tenere la posizione nei negoziati sul gas con la Russia e continua a lavorare per evitare potenziali scenari negativi per il paese. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Vadym Prystaiko, commentando l'accordo sulle forniture di gas naturale raggiunto tra Kiev e Mosca. "Questa parte della nostra attività sul gas dimostra che l'Ucraina è un fornitore affidabile di gas russo per il mercato europeo", ha dichiarato il capo della diplomazia di Kiev. "La Russia sta guardando ad altre opzioni per le forniture, lo capiamo perfettamente, è stiamo monitorando i loro flussi. Stiamo cercando attivamente di evitare alcuni scenari negativi. Difendiamo i nostri interessi", ha ribadito Prystaiko all'agenzia di stampa "Ukrinform". Secondo il ministro, la società ucraina Naftogaz ha acconsentito a ritirare i reclami contro la russa Gazprom: questa è una vittoria per Kiev - ha osservato - in quanto la società russa ha accettato di pagare quasi 3 miliardi di dollari per concludere dispute precedenti. (Res)