Business news: governo greco, nessun motivo legale da Ankara per bloccare gasdotto East-Med

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia non ha alcuna motivazione legale per tentare di bloccare la realizzazione del gasdotto East-Med dal momento che il suo progetto è stato approvato dall’Unione europea. Lo ha dichiarato il portavoce del governo greco Stelios Petsas commentando gli ultimi sviluppi legato all’East-Med e alle tensioni nel Mediterraneo orientale durante un’intervista all’emittente radiofonica “Skai”. "Se può fornire sufficienti quantità di gas all'Europa a prezzi ragionevoli, assicurerà quindi la sicurezza energetica dell'Europa diversificando le fonti e le aree di origine di energia e gas", ha affermato Petsas. "È un progetto perfettamente legale, ragionevole, economico e quindi non c'è motivo per la Turchia o chiunque altro di opporsi a qualcosa che è fondato sul diritto internazionale", ha aggiunto il portavoce dell’esecutivo di Atene. (Gra)