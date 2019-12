Business news: Croazia, Saipem interessata a sviluppare energia geotermica

- L'azienda italiana Saipem sarebbe interessata a sviluppare e realizzare impianti a energia geotermica in Croazia. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Hina", citando l'Agenzia per gli idrocarburi di Zagabria, secondo cui saranno annunciate a breve gare d'appalto per tre nuove località. "Hina" ha riportato di un presunto recente incontro tra i rappresentanti di Saipem e l'Agenzia per gli idrocarburi durante il quale è stato "espresso l'interesse per realizzare in Croazia impianti da fonti rinnovabili, soprattutto geotermiche". I rappresentanti dell'agenzia hanno presentato il nuovo quadro regolatore che, per la prima volta, "riconosce la grande potenzialità dell'energia geotermale nel paese", ha dichiarato il rappresentante dell'Agenzia per gli idrocarburi croata Marijan Krpan, evidenziando come buon esempio la prima centrale geotermica in Croazia, quella a Velika Cigleni, che è stata definita da Krpan "un progetto pilota che ha portato in Croazia l'esperienza in base a cui si possono pianificare progetti analoghi in futuro". Krpan ha evidenziato che "siamo stati riconosciuti come un paese che ha grandi potenzialità geotermiche e i passi da intraprendere per sfruttarlo, definiti nell'arco dell'ultimo anno, stanno ora dando i primi risultati". (Zac)