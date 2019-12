Difesa: Raytheon ottiene commessa Pentagono da 768 milioni di dollari per missili AMRAAM

- Raytheon Missile Systems, tra le principali aziende statunitense del settore della difesa, ha ottenuto un contratto da 768 milioni di dollari dall'Aeronautica degli Stati Uniti per realizzare i più avanzati missili aria-aria AMRAAM per gli Usa e 22 nazioni alleate. Lo ha reso noto il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti in un comunicato stampa. Il Pentagono ha spiegato che il contratto prevede la produzione di missili AMRAAM, ricambi e hardware di supporto all'ingegneria di produzione. Il contratto prevede inoltre le vendite militari estere "in Australia, Belgio, Canada, Danimarca, Indonesia, Giappone, Kuwait, Marocco, Paesi Bassi, Norvegia, Oman, Polonia, Qatar, Romania, Arabia Saudita, Singapore, Slovacchia, Corea del Sud, Spagna, Tailandia, Turchia e Regno Unito", si legge nel comunicato. I lavori sul contratto saranno eseguiti a Tucson, in Arizona, nei prossimi quattro anni con una data di completamento prevista per il 28 febbraio 2023. (Was)