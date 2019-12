Business news: Cremlino, troppo presto per discutere risposta a sanzioni su Nord Stream 2

- Una eventuale risposta della Federazione Russa alle nuove sanzioni imposte dagli Stati Uniti alle compagnie che partecipano al progetto per la costruzione del gasdotto Nord Stream 2 è ancora da discutere. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, durante il suo consueto briefing con la stampa. “È ancora troppo presto per parlarne, ma dobbiamo sicuramente dare una risposta adeguata”, ha detto il rappresentante della presidenza di Mosca, aggiungendo che “le sanzioni statunitensi sono inaccettabili, e la Federazione Russa risponderà tenendo conto esclusivamente dell’interesse nazionale”. Il presidente statunitense Donald Trump ha promulgato la legge di bilancio per il settore della Difesa, per un valore complessivo di 738 miliardi di dollari. Il National Defense Authorization Act degli Stati Uniti include sanzioni contro il progetto di gasdotto Nord Stream 2, quello del Turkish Stream, contro la Turchia e la Siria, oltre ad altre misure. Nel documento è inoltre prevista l'istituzione delle nuove Forze aerospaziali nell'esercito Usa. Le sanzioni al Nord Stream 2 erano state criticate dal governo tedesco, alla luce dell'esito dei negoziati sul transito del gas fra Russia e Ucraina. (Rum)