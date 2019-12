Business news: Serbia, parlamento approva nuova legge su appalti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento della Serbia ha approvato il nuovo testo di legge che regola il settore degli appalti pubblici: secondo l'emittente "Rts", il testo prevede la possibilità di accesso alle procedure d'appalto, lo scambio di informazioni e dati, oltre che la presentazione delle offerte per via elettronica. Il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Zoran Djordjevic, ha commentato il testo sottolineando la maggiore trasparenza che i nuovi provvedimenti potranno garantire. Anche l'apertura delle offerte, ha osservato il ministro, sarà resa accessibile per via elettronica. La nuova legge rappresenta una delle misure in vista dell'apertura del capitolo 5 sugli appalti pubblici dei negoziati di adesione della Serbia con l'Unione europea. (Seb)