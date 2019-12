Business news: ministero Sviluppo economico ucraino valuta revisione tasso di cambio dal 2020

- Il ministero dello Sviluppo economico e del commercio ucraino sta valutando la revisione del tasso di cambio della grivnia (valuta locale) rispetto al dollaro per il periodo 2020-2022. Lo ha confermato il ministro dello Sviluppo economico, del commercio e dell'agricoltura ucraino, Tymofiy Mylovanov, durante la presentazione dei piani e dei risultati raggiunti dal suo dicastero, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Unian”. "Per quanto riguarda il tasso di cambio, penso che dovremo rivederlo nelle previsioni macroeconomiche per quanto riguarda il suo rafforzamento. Ciò non significa che il tasso di cambio sarà più basso. Ora è di 23-24 (per dollaro Usa). Ci aspettiamo ancora una certa svalutazione”, ha dichiarato Mylovanov. “Abbiamo previsto un tasso medio di 26-27 grivnie (per dollaro) per il prossimo anno", ha aggiunto. Mylovanov ha anche preso atto dell'accordo raggiunto tra l’ucraina Naftogaz e la russa Gazprom sul transito del gas verso l'Europa, definendole “buone notizie per l'economia”. (Res)