Business news: Commissione Ue approva concessione fondi a Serbia per 13 milioni euro

- La Commissione europea ha approvato il pagamento di fondi pari a 13.250.000 euro a favore della Serbia: secondo una nota del ministero serbo per la Pubblica amministrazione, i fondi sono stati concessi sulla base del Rapporto sulla realizzazione dell'accordo per la riforma di settore riguardante l'amministrazione e le finanze pubbliche. Il rapporto è relativo all'anno 2017 e alla prima metà del 2018. "Abbiamo garantito migliori servizi, banche dati in formato elettronico, costanti corsi di aggiornamento professionale, verifiche del lavoro e una migliore comunicazione. Tutto questo è stato fatto con l'obiettivo di avere un apparato statale più efficace", ha commentato il ministro della Pubblica amministrazione della Serbia, Branko Ruzic. (Seb)