Business news: Russia-Ucraina, prezzo transito gas invariato per prossimi 5 anni

- Il prezzo relativo al transito di gas naturale russo in territorio ucraino resterà invariato per i prossimi cinque anni. Lo ha dichiarato il vicepremier russo Dmitrij Kozak. “La compagnia energetica Gazprom pagherà un prezzo fisso agli operatori ucraini per il trasporto del gas, che resterà invariato per i prossimi cinque anni”, ha detto, aggiungendo che le autorità di Mosca e Kiev discuteranno i dettagli del contratto il mese prossimo. Durante una conferenza stampa organizzata sabato scorso a Kiev, il ministro dell’Energia ucraino, Oleskiy Orzhel, ha annunciato che il nuovo accordo sul transito del gas raggiunto venerdì scorso ha una durata fissata di cinque anni, con una possibile estensione a dieci. “Il contratto verrà siglato per un periodo di cinque anni, con una possibile estensione fino ad altri dieci anni, alle medesime condizioni”, ha detto Orzhel, ripreso dall’agenzia di stampa “Unian”. Il nuovo accordo porterà ad un transito di gas di un volume minimo di 65 miliardi di metri cubici nel 2020 e a 40 miliardi di metri cubici annui nel periodo 2021-2024. (Rum)