Business news: ministro Esteri georgiano, con Baku e Ankara abbiamo rapporti solidi

- L’organizzazione di riunioni trilaterali tra Georgia, Azerbaigian e Turchia è un’ulteriore prova del dialogo politico stabile tra le autorità dei tre paesi. Lo ha dichiarato il capo della diplomazia di Tbilisi, Davit Zalkaliani, durante una conferenza stampa congiunta organizzata al termine del suo incontro di oggi con i due omologhi. “Incontri come questo sono un’opportunità per discutere il futuro della cooperazione trilaterale in una serie di settori, dalla politica all’economia, fino ad arrivare al commercio, ai trasporti e alla cultura”, ha detto il ministro, aggiungendo che durante l’incontro è stato firmato un piano congiunto per la cooperazione nel periodo 2020-2022 che dedica particolare attenzione alla collaborazione sul piano regionale nei settori dell’energia e dei trasporti. (Res)