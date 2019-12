Business news: premier polacco Morawiecki, approvato bilancio statale per il 2020

- Il governo di Varsavia ha approvato il bilancio statale per il 2020 a seguito di una serie di modifiche. Lo ha annunciato il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, aggiungendo che il documento prevede anche “una tredicesima per i pensionati e il programma 500 plus per le famiglie numerose”. “Sarà il bilancio migliore degli ultimi 30 anni, e includerà una serie di progetti importanti in ambito sociale”, ha detto il premier, aggiungendo che le pensioni saranno soggette ad un aumento pari a circa 70 zloty (16 euro). “Tutto questo sarà possibile grazie all’operato del governo, che si è impegnato per mettere in sicurezza le finanze pubbliche e contrastare l’evasione dell’Iva”, ha aggiunto Morawiecki. (Vap)