Brasile: aumentati casi di contagio da dengue, chikungunya e zika a Rio de Janeiro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il governo infatti la lotta contro le zanzare viene eseguita durante tutto l'anno. "In tutte le unità di assistenza sanitaria primaria vengono svolte azioni educative per indicare alla popolazione le misure da assumere per aiutare a prevenire la riproduzione delle zanzare", ha spiegato la segreteria in una nota. "L'80 per cento dei focolai si trova nelle abitazioni privare. Pertanto, la partecipazione dei cittadini nella prevenzione è essenziale, soprattutto eliminando nelle loro case oggetti che possano fungere da serbatoi d'acqua, habitat naturale per la crescita delle zanzare", si legge nella nota. (Brb)