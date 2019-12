Business news: Uniper, Nord Stream 2 sarà completato in tempi brevi nonostante sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La costruzione del gasdotto Nord Stream 2 sarà completata in tempi brevi nonostante le sanzioni imposte dagli Stati Uniti: si tratta di un progetto molto importante per l’Europa. Lo ha dichiarato all’agenzia di stampa “Sputnik” la compagnia tedesca Uniper, che contribuisce al finanziamento del progetto. “Confidiamo che sarà possibile trovare un modo per completare in fretta la costruzione del gasdotto: si tratta di un progetto fondamentale che rafforzerà la sicurezza energetica europea, garantendo le forniture di gas naturale e tutelando i consumatori”, ha detto la fonte. (Rum)