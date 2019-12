Business news: ministro Finanze, necessaria strategia Ue contro evasione Iva

- Il ministro delle Finanze polacco, Tadeusz Koscinski, ha invitato i rappresentanti dei dipartimenti finanziari dell’Unione europea a recarsi in visita ufficiale a Varsavia per discutere una strategia comune per contrastare l’evasione dell’Iva. Lo ha annunciato il viceministro delle Finanze, Jan Sarnowski, aggiungendo che “il problema principale è la mancanza di coordinamento tra le autorità dei vari paesi in materia discale”. “La Polonia è in grado di mettere a disposizione dell’Unione europea i modelli di alcuni contratti che consentirebbero di evitare le frodi in materia di Iva”, ha aggiunto il viceministro. (Vap)