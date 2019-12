Brasile: disoccupazione scende all'11,2 per cento a novembre 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto al trimestre terminato ad agosto, il numero di occupati nel paese è cresciuto di 785.000 lavoratori. Di queste, 338.000 sono stati impiegati nel commercio, che ha così registrato un incremento dell'1,8 per cento. In particolare i dati dell'Ibge rivelano una crescita dell'1,1 per cento nella creazione di posti di lavoro con regolare contratto di lavoro. Il numero di dipendenti senza contratto formale nel settore privato è rimasto statisticamente stabile a 11,8 milioni di persone, mentre c'è stato un aumento dell'1,2 per cento del numero di lavoratori autonomi, che ha raggiunto i 24,6 milioni di persone, un nuovo record nella serie storica dell'Ibge. (Brb)