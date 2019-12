Usa: Trump firma ordine esecutivo per aumento stipendio lavoratori federali

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato oggi, 27 dicembre, un ordine esecutivo che aumenta gli stipendi ai dipendenti federali. L'ordine esecutivo attua una legge firmata da Trump il 20 dicembre che concede il più grande aumento di stipendio federale degli ultimi 10 anni. Trump inizialmente non aveva previsto aumenti di stipendio nel suo budget per il 2020, ma ha ceduto durante l'estate e ha proposto ad un incremento del 2,6 per cento che entrerà in vigore all'inizio del primo periodo di retribuzione completo del 2020, che per la maggior parte dei lavoratori sarà il 5 gennaio.I lavoratori nell'area di Washington-Baltimora riceveranno il più alto aumento, circa il 3,52 per cento in più,seguiti dai dipendenti pubblici nelle aree metropolitane di San Francisco e Seattle con il 3,4 per cento, ha riferito il "Washington Post". (Was)