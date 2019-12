Usa: Russiagate, indagine Durham potrebbe mettere in difficoltà direttrice Cia Haspel (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Politico” sostiene che secondo la comunità dell'intelligence l'indagine di Durham potrebbe costringere Haspel a scegliere tra proteggere la sua agenzia contro l'ira di Trump e inchinarsi ai desideri del procuratore generale William Barr. La difficile situazione di Haspel, tuttavia, potrebbe dipendere da quanto Durham si addentrerà nella teoria non comprovata sostenuta dagli alleati di Trump secondo cui un attore chiave nell'indagine russa, un professore collegato alla Russia di nome Joseph Mifsud, fosse in realtà un agente dell'intelligence occidentale inviato per screditare la campagna di Trump, e che la Cia sotto Brennan ne fosse in qualche modo coinvolta. (Was)