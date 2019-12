Business news: Montenegro, in scadenza 15 licenze nel settore petrolifero nel 2020

- Nel corso del 2020 scadranno in Montenegro 15 licenze di 11 compagnie energetiche nel settore petrolifero. E' quanto si legge in un documento pubblicato dall'Autorithy per l'energia (Rae) di Podgorica riportato dall'emittente "Rtcg". L'autorithy "rilascerà nel corso del 2020 nuove licenze e modificherà quelle ancora in corso". Nel corso dei primo otto mesi di quest'anno, Rae "ha rilasciato sette nuove licenze, ne ha modificate 22, ne ha revocate nove e ne ha rinnovata una". (Mop)