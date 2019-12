Uruguay: sequestrate oltre 4,5 tonnellate di cocaina in porto Montevideo (5)

- Secondo diversi esperti tedeschi, allertati dalle cifre registrate nel Vecchio Continente, i numerosi sequestri hanno fatto dell'Uruguay il principale centro di smistamento del traffico di droga dal Sudamerica. "Nel passato l'Uruguay era percepito insieme a Cile e Costa Rica come un paese sicuro ma quella reputazione non ha più attinenza con la realtà", ha dichiarato a "Deutsche Welle" il redattore capo del portale specializzato "InSight Crime", Chris Dalby. "La cocaina boliviana arriva al mercato europeo attraverso l'Uruguay da almeno dieci anni", ha aggiunto l'esperto. Secondo Dalby le reti di narcotrafficanti approfittano la situazione di relativa "tranquillità" e "rilassatezza" delle autorità locali non abituate ad affrontare questioni di sicurezza particolarmente rilevanti ed impegnative come succede invece in altri stati della regione. (segue) (Abu)