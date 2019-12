Uruguay: sequestrate oltre 4,5 tonnellate di cocaina in porto Montevideo (6)

- "Il traffico internazionale di droga è molto più frammentato ed in mano ad attori più piccoli che operano in modo indipendente", ritiene inoltre Dalby, secondo il quale è finita l'era dei grandi cartelli come si conoscevano fino ad alcuni anni fa. "E' l'interazione tra molte bande criminali del Sudamerica e dell'Europa ciò che ha permesso la trasformazione dell'Uruguay in un centro di smistamento globale del narcotraffico", ha quindi aggiunto. "L'Uruguay è sempre stato un paese di transito per le droghe", ha dichiarato sulla stessa linea anche l'esperto in sicurezza uruguaiano, Robert Parrado. Il recente ritrovamento di enormi quantità di cocaina proveniente dal paese sudamericano "rivela gravi deficienze dei controlli doganali e alle frontiere", secondo Parrado. L'esperto ritiene inoltre che nel suo paese non esistono unità investigative specialmente addestrate nella lotta di questo fenomeno. (segue) (Abu)