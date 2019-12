Uruguay: sequestrate oltre 4,5 tonnellate di cocaina in porto Montevideo (8)

- Ad accendere il primo allarme sulla vulnerabilità dei controlli nelle frontiere uruguaiane era stata la notizia, resa nota solo lo scorso 25 luglio dall'Europol, del sequestro nell'aeroporto di Mulhouse, in Francia, di 600 chilogrammi di cocaina nascosti in un volo privato proveniente dall'aeroporto Carrasco di Punta del Este. Successivi controlli effettuati dalle autorità uruguaiane avevano rivelato che la droga era passata attraverso gli scanner dell'aeroporto senza essere rilevata. Successivamente sempre la stessa settimana, in Germania, nel porto di Amburgo, veniva annunciato l'eccezionale sequestro di 4,5 tonnellate di cocaina all'interno di un carico di soia proveniente dal porto di Montevideo. Si tratta della maggior quantità di polvere bianca mai intercettata in Germania con un valore nel mercato europeo stimato in oltre un miliardo di dollari. (Abu)