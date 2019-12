Paraguay: governo promulga pacchetto leggi anti riciclaggio in linea con standard Gafi-G8

- Il presidente del Paraguay, Mario Abdo Benitez, ha promulgato ieri un pacchetto di leggi in materia di lotta al riciclaggio di denaro sporco, al finanziamento del terrorismo e al traffico di armi. La nuova normativa, si legge in una nota ufficiale, dà corso ad una serie di raccomandazioni emanate dal Gruppo di azione finanziaria (Gafi) del G8 per evitare al paese di essere incluso nella lista "grigia" di nazioni che non rispettano uno standard legislativo adeguato in queste materie. "In questo modo si mostra la volontà dell'intera classe politica dove ognuno dei poteri compete con il ruolo che gli spetta e dove si assiste ad un coordinamento di tutti i poteri dello Stato", ha dichiarato Abdo annunciando la promulgazione ufficiale del pacchetto di leggi. Secondo il presidente le nuove leggi forniscono "nuovi strumenti per una lotta più efficiente contro il riciclaggio". (segue) (Abu)