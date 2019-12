Paraguay: governo promulga pacchetto leggi anti riciclaggio in linea con standard Gafi-G8 (3)

- Secondo quanto dichiarato precedentemente, Abdo considera la riunione con Trump come "un riconoscimento al grande sforzo che porta avanti il governo nella lotta contro l'impunità e la criminalità" e un "punto di partenza" di una cooperazione sempre più stretta su questo fronte. Il presidente sudamericano ha dichiarato che "i due paesi condividono la stessa visione sul tipo di contributo che può dare una potenza come gli Stati Uniti al paese ed alla regione". Stati Uniti e Paraguay hanno siglato nell'occasione accordi di cooperazione in materia di difesa e sicurezza che prevedono la partecipazione di reparti paraguaiani agli addestramenti delle Forze speciali nordamericane oltre ad esercizi congiunti. Entrambi i presidenti hanno quindi espresso il loro appoggio alle democrazie nella regione includendo presidenti ad interim di Venezuela, Juan Guaidò, e Bolivia, Jeanine Anez. (Abu)