Afghanistan: appaltatori Usa accusati di pagamenti a talebani in cambio di protezione

- I principali appaltatori statunitensi e internazionali coinvolti in progetti di ricostruzione dell'Afghanistan avrebbero pagato i talebani per ottenere protezione, fornendo così ai ribelli i soldi per attaccare e uccidere le truppe statunitensi. E' quanto emerge da una causa intentata in un tribunale federale degli Stati Uniti dalle famiglie di 143 soldati e appaltatori statunitensi uccisi e feriti in Afghanistan dal 2009 al 2017. Secondo le accuse, riferite dalla stampa Usa, le compagnie pagavano spesso i talebani tramite subappaltatori locali, che incanalavano i pagamenti “direttamente per l'insurrezione talebana sostenuta da al-Qaeda che ha ucciso e ferito migliaia di statunitensi”, sostiene la causa. I pagamenti hanno permesso alle aziende di risparmiare sui costi di investimento nella sicurezza necessaria per proteggere i loro beni e il loro personale, anche se il denaro ha alimentato gli attacchi dei ribelli alle truppe e alle aziende statunitensi che non si sono impegnate nella pratica, si legge nella denuncia.(Was)