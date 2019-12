Libia: Noc, bomba esplode vicino a raffineria di Zawiya (2)

- "Questo è il secondo attacco vicino alle nostre strutture nella regione di Zawiya in ventiquattro ore. Non escludiamo la sospensione delle nostre operazioni nelle aree degli scontri per garantire la sicurezza dei nostri dipendenti", ha aggiunto. "Il Noc è in costante comunicazione con le autorità locali per informarli di questi crimini. La società sta inoltre valutando i modi per informare le autorità internazionali competenti di eventuali violazioni della sicurezza contro la società o le sue filiali in modo che questi crimini non rimangano impuniti", ha continuato Sanalla. Il Noc ha rinnovato inoltre la sua richiesta a tutte le parti in guerra di restare lontane dai suoi siti e di non danneggiare l'unica fonte di reddito per i libici. (Lit)