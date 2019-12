Brasile: aumentati casi di contagio da dengue, chikungunya e zika a Rio de Janeiro

- L'ufficio sanitario del municipio di Rio de Janeiro, in Brasile, ha reso noto che i casi di contagio da virus di dengue, chikungunya e zika sono cresciuti vertiginosamente nel corso del 2019. Si tratta del peggiore degli ultimi tre, riferiscono le autorità. In base ai dati forniti dal municipio, i casi di trasmissione delle tre patologie trasmesse dalla zanzara Aedes aegypti, sono aumentati del 254 per cento la chikungunya, del 216 per cento per la dengue e del 76 per cento per la Zika. Per quanto riguarda i casi di persone infette dal virus chikungunya, alla data del 18 dicembre sono stati registrati in città 38.082 contagi, rispetto ai 10.746 del 2018 ai 1820 del 2017 e ai 14.203 del 2016. Tra le tre malattie trasmesse dalla zanzara Aedes aegypti, la chikungunya è quella che causa il maggior rischio per la salute e può portare più facilmente alla morte. (segue) (Brb)