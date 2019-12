Brasile: aumentati casi di contagio da dengue, chikungunya e zika a Rio de Janeiro (2)

- Solo nel 2019, ci sono stati 48 decessi per malattia, in aumento del 380 per cento rispetto allo scorso anno. Per quanto riguarda i casi di persone infette dal virus dengue nel 2019 si sono registrati 17.637 contagi rispetto ai 5.577 del 2018 e ai 3.684 del 2017. In ultimo, per quanto riguarda i casi di persone infette dal virus zika l'aumento dei contagi è stato più contenuto. Alla data del 18 dicembre sono stati registrati in città 1.064 casi, rispetto ai 603 del 2018 e ai 640 del 2017. Numeri tuttavia molto lontani dai 31 mila casi registrati nel 2016. Le condizioni climatiche più favorevoli alla proliferazione di zanzare Aedes aegypti si registrano durante l'estate, quando il clima è più caldo e piovoso. La segreteria municipale della Sanità non ha riferito di azioni speciali per cercare di ridurre il numero di casi nel 2020. (segue) (Brb)