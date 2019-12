Iraq: contractor Usa ucciso in un attacco missilistico a Kirkuk

- Un appaltatore della difesa degli Stati Uniti è stato ucciso e diverse truppe statunitensi e irachene sono rimaste ferite ieri, 27 dicembre, in un attacco missilistico vicino a Kirkuk, nel nord dell'Iraq. Lo hanno riferito funzionari statunitensi ripresi dal "Washington Post". Durante l'attacco sono stati lanciati circa 30 missili contro una base militare irachena che ospita i membri dei servizi statunitensi. I funzionari non hanno fornito il numero esatto di uomini feriti nell'attacco o la gravità delle ferite. Nessun gruppo ha finora rivendicato la responsabilità dell'attacco. (Was)